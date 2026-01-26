Indonesion
Tödliche Erdrutsche nach heftigen Regenfällen
Auf der indonesischen Insel Java haben stundenlange heftige Regenfälle und Stürme tödliche Erdrutsche ausgelöst. In der Provinz West-Java starben mindestens acht Menschen und werden noch mehr als 80 weitere vermisst. Für die ganze weitere Woche sind schwere Regenfälle vorhergesagt worden. In der Regenzeit, die üblicherweise von Oktober bis März dauert, sind stärkere Regenfälle nicht ungewöhnlich. Aber dass nach starken Regenfällen Erdrutsche besonders häufig in dicht besiedelten Gebieten auftreten, wird unter anderem auf die massive Abholzung zurückgeführt, die die Instabilität des Bodens erhöht. Experten weisen seit längerem darauf hin, dass die Zerstörung von Wäldern in Indonesien zu einer Zunahme der Katastrophen führt.