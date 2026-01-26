Überregionale Demo „Rojava verteidigen“ in Villingen-Schwenningen

Andauernd waren kurdische Parolen, wie „Biji Rojava!“ und andere zu hören. Die Stimmung war kämpferisch. Nach wenigen Worten zur Begrüßung ging es in einer lautstarken Demonstration durch Schwenningen (leider nicht immer durch Wohngebiete) bis zum Marktplatz, wo die Schlusskundgebung stattfand.



Kurdinnen und Kurden waren aus der ganzen Region gekommen, von Waldshut am Oberrhein bis Balingen nördlich von Schwenningen, von Offenburg bis Tuttlingen. Alt und Jung waren hier versammelt in ihrem Protest.



Von dieser Demo haben viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch wir erst am Samstag erfahren. Umso erstaunlicher war die große Anzahl der Teilnehmer – für Schwenningen eine echte Ausnahme.



Unübersehbar waren die Plakate der MLPD „Freiheit für Palästina und Kurdistan“ und „Make Socialism great again“ und die Parteifahne, die natürlich dazugehörte. Auch die Gaza-Soli-AG des Jugendverbands REBELL wurde propagiert. Einige interessierten sich für die Partei, kauften das Rote Fahne Magazin oder das Parteiprogramm und spendeten dabei auch ordentlich.