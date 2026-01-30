Irak
Universitätspersonal protestiert gegen Kürzungen
Am Montag fanden zum zweiten Mal Streiks und Proteste von Universitätsmitarbeitern an den Universitäten von Al-Anbar, Bagdad, Basra, Dhi Qar, Maysan und Ninive statt. Sie protestierten gegen die jüngste Entscheidung der Zentralregierung, die Zuwendungen an Universitäten zu kürzen, um die Ausgaben zu senken. Eine für Montag angesetzte Parlamentssitzung zur Überprüfung der jüngsten wirtschaftlichen Entscheidungen der Übergangsregierung wurde vertagt, nachdem die erforderliche Beschlussfähigkeit nicht erreicht wurde.