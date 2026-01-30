Universitätspersonal protestiert gegen Kürzungen

Die aktuell laufende Betriebsratswahl findet in aufgewühlten Zeiten statt. Umso wichtiger sind sie. Deshalb widmet sich das Titelthema des am 13. Februar erscheinenden Rote Fahne Magazins um die Betriebsratwahlen. Unter anderem wollen wir auch die Wachsamkeit gegen die Bestrebungen der AfD-nahen Betriebsorganisation "Zentrum" erhöhen, bei den diesjährigen Betriebsratswahlen an Einfluss zu gewinnen. Für diese Auseinandersetzung wollen wir überzeugende Argumente an die Hand geben. Wir brauchen dafür aber auch eure Erfahrungen mit solchen Leuten, genauso zu Diskussionen mit von der AfD beeinflussten Kolleginnen und Kollegen. Wie kommt ihr da voran? Auf welche Probleme stoßt ihr? Schickt kurze Berichte, Hinweise und Infos bis spätestens Dienstag, 3. Februar, an rotefahne@mlpd.de!