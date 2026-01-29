Unterstützt den Hafenaktionstag am 6. Februar 2026

„Der Frieden ist vorbei“ – das hören wir von den meisten Regierungen. Als Gewerkschaften der Hafenarbeiter haben wir am 26. September in Genua die Erklärung 'Hafenarbeiter arbeiten nicht für den Krieg' unterzeichnet und bekräftigen die Aktualität der darin enthaltenen Verpflichtungen. Dazu gehören die Forderung, den Völkermord an den Palästinensern durch Israel, der von seinen Verbündeten, den USA, der NATO und der EU, offen unterstützt wird, zu beenden; stabile Korridore für humanitäre Hilfe zu öffnen; den Aufrüstungsplan der EU abzulehnen; und europäische und Mittelmeerhäfen wieder zu Friedenshäfen zu machen.“

Weiter heißt es: "Diese Aufrüstungspläne werden von Reedern und Hafenbetreibern begrüßt, da sie verstärkte Automatisierung, Stellenabbau und Aushöhlung der Gewerkschaftsrechte leichter machen. Die Kriegswirtschaft bewirkt Druck auf Löhne und Rechte und den Gesundheits- und Arbeitsschutz von Hafenarbeitern, einschließlich verkürzter Arbeitszeiten.“ Weiter heißt es: „Die Gewerkschaften lehnen jegliche Beteiligung von Hafenarbeitern am Transport von Waffen und Kriegsmaterial ab und protestieren entschieden gegen die Folgen der Kriegswirtschaft. Daher rufen sie zu einem Internationalen Aktionstag am 6. Februar 2026 auf.“



Der Aufruf richtet sich gegen die Aufrüstungspläne der EU und europäischer Regierungen zur Militarisierung von Häfen und strategischer Infrastruktur. Aber ebenso dagegen, dass die Aufrüstungspläne als Vorwand für weitere Privatisierung und Automatisierung von Häfen benutzt werden. Er bezieht klar Position gegen die Auswirkungen der Kriegswirtschaft auf Löhne, Rechte sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.



Die ICOR Europa unterstützt diesen Aufruf. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit der Koordinierung und Kooperation der Klassenkämpfe in Europa und ihrer Revolutionierung. Wir bitten all unsere Mitgliedsorganisationen entsprechend ihren Möglichkeiten Kampf- und Protestaktionen, Kundgebungen, Streiks und weiteren Aktionsformen am 6. Februar in den Häfen und Hafenstädten zu unterstützen bzw. selbst zu initiieren. Informiert weitere Teile der Industriearbeiterschaft, der kämpferischen Frauen- und Jugendbewegung. Berichtet auf der ICOR Homepage darüber!

Herzliche und solidarische Grüße ECC Europa

Hier gibt es die Erklärung auf Deutsch und Englisch als pdf