Weltkriegsgefahr
US-Flotte bringt sich vor Iran in Stellung
Der faschistische Präsident Donald Trump drückte es so aus: "Wir haben eine große Flotte vor dem Iran. Größer als vor Venezuela." Das für den Nahen Osten, Ost-Afrika und Zentral-Asien zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte, CENTCOM (United States Central Command) bestätigt: "Die Abraham Lincoln Carrier Strike Group ist derzeit im Nahen Osten stationiert, um die regionale Sicherheit und Stabilität zu fördern." Neben dem nuklear angetriebenen Flugzeugträger „Abraham Lincoln“ und dessen 90 Flugzeugen und Helikoptern gehören drei Zerstörer zu der Flotte, die vor einigen Tagen das südchinesische Meer verlassen hat. Das iranische Regime droht für den Fall von Angriffen mit Vergeltung.