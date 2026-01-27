Verteidigt Rojava! Weiter Proteste dazu

In zahlreichen Städten in Deutschland haben auch in den letzten TageTausende Menschen gegen die eskalierenden Angriffe auf die demokratische Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien (Rojava) protestiert. Hier findet ihr Termine, wo bisher weiter Proteste organisiert werden: Die Rote Fahne Redaktion bittet um Bericht, wenn Leserinnen und Leser sich daran beteiligt haben. ...

*📢 Dienstag: 27. Januar – PROTESTTERMINE - ROJAVA*



📍Berlin - 17:30 - Postdamer Platz (Demo)

📍Bonn - 17:00 - Münsterplatz (Demo)

📍Bremen - 17:00 - Bremische Bürgerschaft

📍Burgdorf - 15:00 bis 17:00 - Spittaplatz (Nähe Kirche)

📍Düsseldorf - 17:00 - Immermannhof

📍Euskirchen - 17:00 - Alter Markt (Demo)

📍Frankfurt - 18:00 - Hauptbahnhof

📍Halle (Saale) - 16:00 - Marktplatz

📍Hannover - 17:00 - Opernplatz

📍Hamburg - 16:30 - Reesendammbrücke, Europapassage

📍Heidelberg - 18.00 - Stadtbücherei (Demo)

📍Heilbronn - 17:30 - Kiliansplatz (Kundgebung)

📍Köln - 18:00 - Hauptbahnhof

📍Ludwigsburg - 19:00 - Bahnhof (Demo)

📍Lübeck - 19:00 - Kohlmarkt (Demo)

📍Moers - 17:00 - Bahnhof (Demo)

📍Münster - 18:00 - Hauptbahnhof (Demo)

📍Oldenburg - 17:00 - Hauptbahnhof

📍Stuttgart - 15:00 bis 17:00 - Schlossplatz (Mahnwache/Kundgebung)

📍Walsrode - 16:00 - Kirchplatz 4 (Demo)

Unter folgendem Link bekommt man Berichte, was bereits gelaufen ist