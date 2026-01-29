Verteidigt Rojava! Weiter Proteste dazu

In zahlreichen Städten in Deutschland haben auch am Dienstag und Mittwoch Tausende Menschen gegen die eskalierenden Angriffe auf die demokratische Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien (Rojava) protestiert. Hier findet ihr Termine, wo bisher weiter Proteste organisiert werden: Die Rote Fahne Redaktion bittet um Bericht, wenn Leserinnen und Leser sich daran beteiligt haben. ...

*📢 Donnerstag: 29. Januar.2026 – PROTESTTERMINE - ROJAVA*



📍Berlin - 17:30 - Zoologischer Garten (Demo)

📍Bielefeld - 10:00-17:00 - Universitätshalle Uni Bielefeld (Spenden- &

Infostand)

📍Bielefeld - 17:00 - Hauptbahnhof (Demo)

📍Bonn - 17:00 - Münsterplatz (Demo)

📍Bremen - 17:00 - Bremerische Bürgerschaft

📍Düsseldorf - 17:00 - Schadowplatz (Demo)

📍Hagen - 17:00 - Hauptbahnhof (Demo)

📍Hannover - 17:00 - Hauptbahnhof

📍Heilbronn - 17:30 - Kiliansplatz (Kundgebung)

📍Köln - 18:00 - Hauptbahnhof (Demo)

📍Limburg - 18:00 - Neumarkt (Kundgebung)

📍Mülheim a.d.Ruhr - 17:00 - Vor Forum (Demo)

📍Münster - 18:00 - Hauptbahnhof (Demo)

📍Stuttgart - 15:00 - Kobanêplatz(Schlossplatz) (Mahnwache - Kundgebung)

Unter folgendem Link bekommt man Berichte, was bereits gelaufen ist