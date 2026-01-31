ZDF Magazin Royale
Wie reiche Männer Meinung kaufen
Schon vor einigen Monaten veröffentlichte Jan Böhmermann eine Sendung von ZDF Magazin royale zum Thema Medien und Macht. Wenn auch nur an zwei einzelnen Beispielen, so zeigt er auf, wie zwei (oder drei?) mächtige Medienmänner mit der bürgerlicher Politik, Faschisten und russischen Neuimperialisten verbunden sind. Interessant auch die Verbindung bürgerlich-seriöser Medien mit faschistischen Sendern. Beim dritten mächtigen Medienmann hört die Sendung abrupt auf…