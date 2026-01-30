Urlaub
Winterparadies Plauer See
Für kurzentschlossene Wintersportfans haben wir im Ferienpark Plauer See gerade die besten Bedingungen. Wir sind voll konkurrenzfähig mit Bayern.
Ferienpark Plauer See
Wer Lust hat Langlauf zu fahren im unberührten Schnee oder auf Spaziergänge im verschneiten Mischwald.
Wer auf zugefrorenen Seen Schlittschuhfahren möchte und danach in der Sauna entspannen möchte… der ist herzlich Willkommen für eine kleine Winterauszeit im Ferienpark Plauer See.
- 1-7 Übernachtungen inkl. reichhaltigem Frühstücksbüfett
- 1 mal 3-Gang-Menü am Anreisetag
- Kostenlose Nutzung der Bowlingbahn
- Kostenfreier Parkplatz und WLAN
Weitere Informationen und Kontakt:
Ferienpark Plauer See
Insel Werder 6
17214 Alt Schwerin
039932 - 82 70 10 - info@ferienpark-plauersee.de