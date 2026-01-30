Winterparadies Plauer See

Wer Lust hat Langlauf zu fahren im unberührten Schnee oder auf Spaziergänge im verschneiten Mischwald.

Wer auf zugefrorenen Seen Schlittschuhfahren möchte und danach in der Sauna entspannen möchte… der ist herzlich Willkommen für eine kleine Winterauszeit im Ferienpark Plauer See.

1-7 Übernachtungen inkl. reichhaltigem Frühstücksbüfett

1 mal 3-Gang-Menü am Anreisetag

Kostenlose Nutzung der Bowlingbahn

Kostenfreier Parkplatz und WLAN

Weitere Informationen und Kontakt:

Ferienpark Plauer See

Insel Werder 6

17214 Alt Schwerin

039932 - 82 70 10 - info@ferienpark-plauersee.de