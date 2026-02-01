Gemeinsame Erklärung
Wir verurteilen Zerstörung und Tötung unschuldiger Menschen in Gaza
Southafrican German Friendship Society Marikana, Board und der Vorstand der Deutsch-Südafrikanischen Freundschaftsgesellschaft Marikana erklären gemeinsam: "Als Marikana-Board South Africa und Deutschland verurteilen wir aufs Schärfste die Zerstörung und Tötung unschuldiger Menschen in Gaza durch Israel. Wir als Marikana-Board versichern unsere unerschütterliche Solidarität mit den Menschen in Gaza. Wir verurteilen auch die tiefe Verstrickung des US-Imperialismus und der Europäischen Union. Wir fordern Israel und Amerika außerdem auf, den Krieg zu beenden. In Solidarität."