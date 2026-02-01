Wir verurteilen Zerstörung und Tötung unschuldiger Menschen in Gaza

Fünftausend Arbeiter aus vier Zuckerfabriken sind in Kenia in den Streik getreten und fordern die Zahlung ausstehender Löhne und aufgelaufener Sozialleistungen in Höhe von insgesamt 10,8 Milliarden Ksh. Die Arbeiter schwören, den Betrieb lahmzulegen, und werfen der Regierung mangelnden guten Willen bei der Begleichung der Forderungen vor. Der Verkehr auf der Autobahn zwischen Webuye und Eldoret wurde unterbrochen, als die Arbeiter am Donnerstag bei der Nzoia-Zuckerfabrik protestierten. Der Streik wurde von der Kenya Union of Sugar Plantation and Allied Workers in vier gepachteten Zuckerfabriken ausgerufen, wobei die Beschäftigten die Zahlung von Sozialleistungen und Lohnrückständen aus den letzten drei Jahren forderten.