YPJ: Vereint euch um die Errungenschaften der Revolution

Anlässlich des 11. Jahrestags des Sieges über die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Kobanê hat die Generalkommandantur der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) eine Erklärung veröffentlicht, in der sie den damaligen Widerstand als Wendepunkt für die gesamte Menschheit bezeichnet – und zugleich vor einer erneuten Bedrohung durch dieselbe Ideologie warnt.

„Der Widerstand in den Straßen von Kobanê hat das Schicksal vieler Menschen verändert“, heißt es in der Erklärung. „Die Kobanê-Revolution ist Ausdruck des Willens zu einem freien und würdevollen Leben. Durch diesen historischen Widerstand ist Kobanê für die Menschheit zu einem Symbol der Hoffnung geworden.“ Die YPJ erinnern daran, dass der sogenannte IS 2014 versuchte, Kobanê mit einer monatelangen, brutalen Belagerung zu ersticken – und dass dieser Angriff unter Führung der YPJ-Kämpferinnen, mit Unterstützung der Bevölkerung, in jedem Straßenzug zurückgeschlagen wurde.

„Heute erleben wir neue Angriffe, getragen von denselben dschihadistischen Akteuren, die damals Kobanê auslöschen wollten. Wieder ist die Existenz unserer Bevölkerung bedroht. Die Ideologie, die Frauen aus dem gesellschaftlichen Leben verbannen will, greift erneut an – mit anderen Namen, aber denselben Zielen.“ Die Erklärung zieht eine direkte Linie von den damaligen Angriffen zu den aktuellen: „Was 2014 das Ziel war, gilt auch heute: die Vernichtung unseres Volkes. Wieder ist es der Versuch, der Bevölkerung von Kobanê einen Völkermord aufzuzwingen.“

Die YPJ erinnern zugleich an die hohen Opfer, die für die Freiheit gebracht wurden, und daran, dass der Sieg über den IS am 26. Januar 2015 nicht allein militärisch errungen wurde, sondern durch den entschlossenen Einsatz der Menschen in Rojava: „Unser Volk hat für seine Freiheit einen hohen Preis gezahlt. Dieser Sieg war nur möglich durch Mut und Entschlossenheit. Deshalb können die Angriffe auf die Errungenschaften unserer Revolution nur mit dem Geist des revolutionären Volkskriegs beantwortet werden.“

Die YPJ rufen zur Einheit auf: „Wir fordern unser Volk auf, sich geschlossen und im Geist nationaler Einheit um die Errungenschaften der Revolution zu versammeln. Es gilt, unsere Existenz, unsere Würde und unseren Willen zu verteidigen.“ Die Frauenverteidigungseinheiten erinnern auch an ihre gefallenen Kämpferinnen – Arîn Mîrkan, Rêvan, Gelhat, Herdem, Ivana Hoffman, Sarya Özgür – und aller Gefallenen der Rojava-Revolution. „Wir erneuern unser Versprechen, ihre Träume zu verwirklichen. Der Geist des Kobanê-Widerstands wird unser Sieg sein.“