BuWe – oweh-oweh!

Für die gut 180.000 bewaffneten Kämpferinnen und Kämpfer gibt es tatsächlich 2300 Ärzte bzw. Sanitätsoffiziere; dabei sind noch weitere 500 Planstellen nicht besetzt.¹ Da kommt ein Arzt auf 80 Leute! Und die sind ja alle im besten Mannes- bzw. Frauenalter – keine Kinder, keine älteren Kranken… Zum Vergleich: Ein normaler Hausarzt hat im Durchschnitt 1300 Leute zu versorgen – das Fünfzehnfache!



Man könnte sagen, sie warten halt Jahr und Tag darauf, dass der Krieg anfängt – aber könnten sie in dieser Wartezeit nicht etwas Sinnvolles tun, wie z. B. ihren zivilen Kollegen unter die Arme greifen?



Personell genauso kampfstark ausgestattet sind die Diener Gottes in Uniform: 490 Militärseelsorger – Pfarrer, Priester, Pastoren – sind hier angestellt!¹ Da nur 45 Prozent der deutschen Bevölkerung der katholischen (23,7 Prozent) oder der evangelischen (21,5 Prozent) Kirche angehören, sind mit Sicherheit auch nicht mehr als ca. 80.000 Christen in der Armee. Da hat nach Adam Riese ein Pfarrer die Seelsorge für ca. 160 Soldatinnen und Soldaten! Im übrigen Deutschland muss ein katholischer Priester 3000 und ein evangelischer Pfarrer 1500 Gemeindemitglieder betreuen.



Und in der Bundeswehr gibt es keine Taufen, keine Kommunion oder Konfirmation, selten Heiraten, und gestorben wird in der Regel – zumindest noch – auch erst nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Auch da stellt sich drängend die Frage: Was machen diese Herren eigentlich den lieben langen Tag? Gibt es denn so viele Sünden zu beichten? Oder gibt es da riesengroße Probleme, etwa der Art: Früher hieß es bei der Truppe „Mit Gott für König und Vaterland!“? Heute müssten sie eigentlich predigen: „Mit Gott für Merz und Vaterland!“ Für solche Werte bereit zu sein, das eigene Leben hinzugeben, erfordert allerdings intensivste, umfangreichste Personalbetreuung…