Bangladesch
Chittagong: Streik der Hafenarbeiter gegen Verpachtung von Terminal
Die Beschäftigten des Hafens von Chittagong in Bangladesch setzten ihren am Samstag begonnen Streik am Sonntag fort, um gegen die Entscheidung der Regierung zu protestieren, den New Mooring Container Terminal (NCT) an ein ausländisches Unternehmen zu verpachten. Die Arbeitskampfmaßnahmen begannen um 8 Uhr morgens und legten den Betrieb in drei wichtigen Terminals – GCB, CCT und NCT – lahm, sodass das Be- und Entladen von Containern von Schiffen fast vollständig zum Erliegen kam. Auch die Verwaltungsarbeit im Hafen wurde eingestellt. Der Streik folgt auf die Entscheidung der Regierung, NCT an das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen DP World zu verpachten.