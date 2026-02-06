Der große Elon-Musk’sche Plan von der Abschaffung der Arbeit

Elon Musk ist Milliardär, Gewerkschaftshasser und selbsternannter Zukunftsprophet. Er meint, dass eines Tages körperliche Arbeit verschwindet. Autos und Roboter würden sich irgendwie selbst bauen? KI regelt das!



Die Arbeiter in seinen Fabriken schauten auf ihre Hände, auf Roboter, die ohne menschliche Leistung nicht mal existieren würden. In welcher Welt lebt dieser Mann? Ein absurdes Bild: Ein Milliardär, der von der Ausbeutung von Menschen und Natur lebt, verkündet das Ende der Arbeit, sehr realitätsfern.



Wo seine Reichtümer produziert werden, herrscht kein Zukunftsparadies: Druck auf Gewerkschafter und Kranke, die Schichten werden härter. Im Kapitalismus wird ausschließlich nach Profitinteressen produziert. Das positive Potenzial, welches in der Digitalisierung und KI steckt, kann nicht zum Zuge kommen. Erst wenn die Arbeiter über die Produktion und deren Reichtümer bestimmen, können die technischen Fortschritte zum Wohle von Mensch und Natur eingesetzt werden.