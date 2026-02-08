Dobrindt rechtfertigt Skandalurteil gegen Maja T.

Wie gestern berichtet - siehe hier - finden am Dienstag, 10. Februar, auch in NRW landesweite Aktionen zur Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst der Länder statt. Dazu rufen die nordrhein-westfälischen DGB-Gewerkschaften ver.di, GEW und GdP sowie der DBB NRW mit dem dbb beamtenbund und tarifunion auf. Bestreikt werden Schulen, Unikliniken, Behörden und weitere Teile der Landesverwaltung. In Düsseldorf wird es eine gemeinsame Großkundgebung ab 13 Uhr vor dem NRW-Landtag auf der Landtagswiese geben, zu der zwei Demonstrationszüge hinführen. Die Auftaktkundgebung von ver.di NRW, GEW NRW und GdP NRW beginnt um 11 Uhr auf den Rheinwiesen (Oberkassel). Die Auftaktkundgebung des DBB NRW mit dbb beamtenbund und tarifunion beginnt ebenfalls um 11 Uhr in der Jägerhofstraße in unmittelbarer Nähe des Finanzministeriums. Die Demonstrationszüge starten jeweils um 12 Uhr in Richtung Landtag.