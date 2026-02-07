Dringende Soforthilfe für die Bergleute in der Ukraine ist das Gebot der internationalen Solidarität!

Die Internationale Bergarbeiterkoordinierung informierte uns über ihre große Not und den akuten und lebenswichtigen Bedarf.



Ein Bergmann, der mit seiner unabhängigen Gewerkschaft Teil der Internationalen Bergarbeiterkoordination ist, schrieb am 30. Januar angesichts der zugespitzten Situation nach vier Jahren brutalem Krieg in der Ukraine: „Jetzt ist es besonders schwer geworden … Unsere Wohnungen werden nur vier Stunden am Tag mit Strom versorgt. Aus diesem Grund ist der Internetzugang sehr eingeschränkt und ich kann nicht immer sofort mit Ihnen in Kontakt treten. In den Wohnungen gibt es keine Heizung. Die Außentemperatur beträgt –22 Grad, in den Wohnungen etwa +8 Grad … Ich wollte Sie fragen, ob noch Hoffnung besteht, dass Sie Hilfe für die Familien der Bergleute von Novovolynsk sammeln? Wir hoffen sehr auf Sie.“



Dem ging voraus, dass russische Raketenangriffe auf die Zerstörung der Versorgung mit Gas, Wasser und Strom zielten und die Bergleute seit 2025 keine Löhne mehr erhielten und die Rechnungen dafür nicht bezahlen konnten. Erst vor wenigen Tagen kamen mehrere Bergleute bei einem russischen Drohnenangriff auf dem Nachhauseweg von der Arbeit ums Leben.



Der Bergmann schreibt weiter: „Es fällt mir schwer, die allgemeine Meinung der ukrainischen Bergleute wiederzugeben. Aber alle sind sich einig, dass wir Frieden brauchen. … für die Arbeiterklasse der Ukraine ist jeder 'schlechte Frieden' besser als ein guter Krieg. Wir haben es bereits geschafft, unser Land und unser Volk unabhängig zu halten, und wir wurden nicht vom russischen Imperialismus besetzt. Im Falle eines Friedens hätte die ukrainische Arbeiterklasse die Chance, sich zu erholen und ihre proletarischen Interessen klar zu artikulieren. Und die Arbeiterklasse der Ukraine hat keine gemeinsamen Interessen – weder mit dem russischen Imperialismus noch mit dem westlichen Imperialismus! Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen Bergarbeitern der Welt aus der Ukraine unsere proletarischen Grüße zu übermitteln. Es lebe die Internationale Bergarbeiterkoordination! Bergarbeiter aller Länder, vereinigt euch!“

Wir unterstützen das aus vollem Herzen und fordern: Waffenstillstand sofort! Hoch die internationale Solidarität!

Spendenkonto:

Solidarität International e.V.

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Hilfsfond Bergleute Ukraine

(Die Spenden sind steuerlich absetzbar)

Vielen Dank für eure/Ihre Unterstützung!

Zentraler Koordinierungsausschuss Kumpel für AUF

E-Mail: kumpel-fuer-auf@gmx.de

Hier gibt es den Aufruf als pdf.Datei