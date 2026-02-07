Eine MLPD-Wohngebietsgruppe bereitet den 8. März vor

Am MLPD-Büchertisch wollen wir mit mit unseren Büchern in Diskussionen kommen über gesellschaftliche Lösungen. Nach dem Spektakel gehts gemeinsam zu den Parteiständen für die Landtagswahl, um diese mit unsren Foderungen zu konfrontieren. Traditionell führt die MLPD jedes Jahr eine Veranstaltung durch, einmal über die Sozialistin Clara Zetkin, dann über die Befreiung der Frau im echten Sozialismus. Wie lernen wir aus dem Verrat am Sozialismus? Super war dabei der Vortrag von Monika Gärtner-Engel. Dieses Jahr ist unser Thema „Nein unsere Töchter und Söhne geben wir nicht“ für den aktiven Kampf gegen Faschismus und Krieg und für eine Gesellschaft ohne Kriege, den echten Sozialismus. Nachahmung emfohlen!

Aus einem Industriebetrieb

Aktive Gewerkschafterinnen haben sich seit einigen Jahren erkämpft, während der Arbeitszeit den Internationalen Frauentag im Betrieb zu begehen. Mittags findet schichtübergreifend eine gemeinsame Aktion statt, die wir selbst vorbereiten. Je mehr Kolleginnen für einzelne Bestandteile aktiv Verantwortung übernehmen, desto vielfältiger wird es: Diskussion um die gesellschaftliche Prägung, was angeblich „typisch weiblich, typisch männlich“ ist, kämpferische Frauen der Geschichte als Vorbilder – angefangen bei Rosa Luxemburg als eine der Begründerinnen des Internationalen Frauentags, bis zur Solidarität mit Textilarbeiterinnen in Bangladesh. Filme, Musik, Selbstverteidigungskurs, Café, Infopoints – wir haben einiges ausprobiert.

Die MLPD begrüßt kämpferische Initiativen gerade auch während der Arbeitszeit. Angesichts der Welle an Arbeitsplatzvernichtung, Verschärfung der Ausbeutung und Zukunftsfragen sollten wir uns nicht beschränken auf Themen wie „Gewalt gegen Frauen“. Stärken wir die neue Entwicklung, dass Frauen der IG Metall und des DGB sichtbar und kämpferisch bei den 8. März-Demos auf der Straße sind. Mobilisiert in eurer Belegschaft dafür, Frauen und Männer!