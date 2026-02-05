Epstein-Akten dokumentieren die verkommene Moral des allein herrschenden internationalen Finanzkapitals

Nicht verwunderlich. Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass Trumps Name in den Akten öfter auftaucht als der Name Jesu in der Bibel. Inzwischen aber wurde die Forderung nach Veröffentlichung nicht mehr nur von betroffenen Frauen gestellt, sondern auch Trump-Anhänger schlossen sich ihr an, darunter die Evangelikalen. Jetzt versuchte Trump auf andere Weise, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Zum Beispiel dadurch, dass er systematisch Akten schwärzen ließ. Selbst ein Dokument von 100 Seiten war komplett schwarz.

Womit allerdings niemand gerechnet hat, ist die Zahl der Akten. Am 20. Dezember meldeten die Medien noch „Tausende“. Am 25. Dezember schreibt das ZDF: „Im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein wurden laut US-Justizministerium mehr als eine Million weitere Dokumente gefunden.“ Und an Silvester 2025 berichtet der Spiegel: "Das US-Justizministerium muss im sogenannten Epstein-Fall noch 5,2 Millionen Aktenseiten durchsehen." Wie lange wird es wohl dauern, bis alle Seiten durchgesehen und geschwärzt sind? Eine Heidenarbeit! 400 Anwälte sind dafür eingesetzt.

Am 30. Januar 2026 ist jetzt die neueste Tranche der Epstein-Akten veröffentlicht worden: 3 Millionen Seiten, 180 000 Bilder und 2000 Videos. Die Enthüllungen über Missbrauch und sexuelle Verbrechen sind widerlich. Zum Beispiel über Ghislaine Maxwell. Sie galt als Epsteins "rechte Hand". 2021 musste Maxwell sich in New York vor einem Geschworenengericht verantworten. Ende 2022 wurde sie unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen schuldig gesprochen und zu 20 Jahren Haft verurteilt. In den "Files" tauchen zahlreiche E-Mails auf, in denen Epstein und Maxwell ihre Schandtaten planten.

Eine Schlüsselrolle spielte auch der französische Modelagent Jean-Luc Brunel. Er taucht in den Files häufig auf. Mehrere Opfer sagen aus, Brunel habe junge Frauen und Minderjährige unter dem Vorwand von Modelkarrieren angeworben und Epstein vorgestellt. Brunel wurde in Frankreich angeklagt, bestritt die Vorwürfe jedoch. 2022 nahm er sich in Untersuchungshaft das Leben, bevor er verurteilt werden konnte.

Die Unterlagen belegen, dass Trump und Epstein in den 1990er Jahren gemeinsam unterwegs waren. Bestandteil der Akten ist auch eine FBI-Zusammenstellung mit Hinweisen und Beschwerden, in denen Trump, Epstein sowie weitere prominente Personen genannt werden. Diese enthalten unter anderem Vorwürfe sexuellen Missbrauchs, die nach Angaben der Behörden jedoch angeblich "keinen Beweis für strafbares Verhalten" darstellen. Trump selbst weist sämtliche Anschuldigungen zurück. Der ehemalige amerikanische Präsident Bill Clinton war bereits in früher veröffentlichten Dokumenten mehrfach genannt worden und auf zahlreichen Fotos zu sehen. Die Veröffentlichung am 30. Januar führte nun dazu, dass er vor dem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zur Epstein-Affäre auszusagen plant.

Die Verbindungen von Peter Mandelson, ehemaliger Botschafter in den USA, zu Epstein waren bereits bekannt. Sie kosteten Mandelson im September 2025 seinen Botschafterposten. Mandelson gab vor kurzem seinen Sitz im Oberhaus wegen des Epstein-Skandal ab. Laut den Akten soll Mandelson vertrauliche Korrespondenzen an Epstein weitergeleitet haben, während ihm Epstein offenbar 75 000 Dollar überwies. Mandelson erklärte, dass er seine Verbindungen zu Epstein bedauere. Er hat die Labour Party nach den Enthüllungen verlassen. Immer mehr gerät jetzt deswegen auch der britische Regierungschef unter Druck.

Verstrickt ist neben etlichen Figuren aus dem reaktionären Adel - bekannt wurde insbesondere Andrew Mountbatten Windsor - auch der ehemalige slowakische Außenminister Miroslav Lajcak, auf dem politischen Parkett eher eine Randfigur. So korrespondierte er unter anderem mit Epstein, wie die Neue Züricher Zeitung berichtet: "Nachdem Epstein ihm ein Bild, das in den Dokumenten nicht sichtbar ist, geschickt hatte, soll Lajcak geantwortet haben: 'Warum lädst du mich nicht zu diesen Spielen ein?'" Dann sprechen sie in absolut abstoßender Weise darüber, wie diese "Spiele" ablaufen. Lajcak ist von seinem Posten als Berater für nationale Sicherheit der Slowakei zurückgetreten. Er bestreitet aber laut Medienberichten jegliches Fehlverhalten."

Und so geht es weiter. Regierungschefs und Finanzmogule, Konzernmanager und Minister, Kronprinzessinnen und US-Präsidenten - alle kannten und kennen keine Scham, keinerlei Schuldbewusstsein, nicht den Hauch von Reue über ihre abgrundtiefe Frauenfeindlichkeit, ihre widerliche egoistische Denk- und Handlungsweise. Und diese Leute gelten in der bürgerlichen Politik und Medienlandschaft als "Eliten", die an exponierten Positionen repräsentieren und herrschen.

Während die Auswertung der "Files" im Hinblick auf Sexualverbrechen und Menschenhandel in den bürgerlichen Medien ausführlich geschildert wird, gibt es einen Mantel des Stillschweigens über die erzreaktionären, faschistoiden und faschistischen Aktivitäten des Epstein-Netzwerks. Es ist kein Wunder, dass die verkommene Moral und Dekadenz dieser Leute in Faschismus mündet und sie diesen propagieren und verbreiten. Und da gibt sich die faschistische AfD noch als Partei der Saubermänner und -frauen!

Im Mittelpunkt der Förderung und Verbreitung des modernen Faschismus durch das Epstein-Netzwerk steht Steve Bannon, der frühere Chefberater von Donald Trump, der in der amerikanischen faschistischen Bewegung auch jetzt noch großen Einfluss hat. Bannon, Ex-Chefredakteur der faschistischen Plattform „Breitbart“, war im US-Wahlkampf 2016 Trumps oberster Förderer. Er verhalf Trump zum Einzug ins Weiße Haus und nahm dort die Rolle des Chefberaters ein. 2024 saß Bannon wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol vier Monate im Gefängnis.

Ein Ausbund der Reaktion ist bekanntlich der israelische Geheimdienst Mossad. Kein Wunder, dass Epstein auch hier involviert war. Die israelische Zeitung Haaretz veröffentlichte ein Interview mit dem ehemaligen Mossad-Offizier Ari Ben-Menashe. Demnach war Epstein auch Teil von Mossad-Operationen: "Die veröffentlichten Akten und E-Mails verdeutlichen, dass es sich bei Epstein nicht einfach nur um einen perversen Sexualverbrecher handelte. Sondern um einen hochgradisch politisch involvierten Strippenzieher."

Das Epstein-Netzwerk repräsentiert die Dekadenz und Verkommenheit eines Systems, das sich vollkommen überlebt hat. Manche sagen ob dieser abstoßenden Enthüllungen: Man sieht hier, der Mensch ist eben doch schlecht. Nein, nicht "der Mensch" ist schlecht, sondern diese Repräsentanten des niedergehenden imperialistischen Weltsystems sind es! In den Massen auf der ganzen Welt aber wohnt die Sehnsucht nach einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, der Wille zum Widerstand gegen den Untergang in der kapitalistischen Barbarei. Dieser unbeugsame Wille ist die Triebkraft für den Aufbau einer weltweiten Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung und für die Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution.