Faschistische Regierung greift progressive und revolutionäre Organisationen an

Es greift seit langem diejenigen an, die demokratische Rechte und Freiheiten fordern. Ein Beispiel dafür ist die heutige Operation gegen die ESP, die İHD und andere progressive Institutionen, bei der 96 Personen in 22 Provinzen festgenommen wurden.

Heute wurden Murat Çepni, Co-Vorsitzender der Sozialistischen Partei der Unterdrückten (ESP), Tanya Kara, Co-Vorsitzende der Sozialistischen Frauenräte (SKM), der Vorsitzende von Limter-İş, İleri Devrim Yurtsever, Cemil Aksu von Polen Ekoloji, Ruşa Sabur von Beksav, die Journalistin Pınar Gayıp und Berfin Polat, Mitglied des Zentralen Exekutivkomitees (MYK) der Föderation der Sozialistischen Jugendverbände (SGDF), festgenommen. Der Staatsanwalt der Regierung gab an, dass gegen 110 Personen Haftbefehle erlassen worden seien.

Das Erdoğan-Regime greift in erster Linie revolutionäre, sozialistische und progressive Organisationen an, um die sich entwickelnde Arbeiterbewegung und die wachsende Wut der Massen zu unterdrücken. Dies ist die Taktik dieses faschistischen Regimes, um die Massen und ihre revolutionären Organisationen zum Schweigen zu bringen. Der Faschismus wird jedoch weder die Arbeiterklasse noch die revolutionären und progressiven Organisationen und die progressive Öffentlichkeit zum Schweigen bringen können.

Die MLPD protestiert gegen die jetzige illegale Operation des faschistischen Erdoğan-Regimes gegen die ESP und andere Institutionen sowie gegen die illegalen Verhaftungen und Inhaftierungen. Wir erklären unsere uneingeschränkte Solidarität mit allen sozialistischen, revolutionären und fortschrittlichen Institutionen, insbesondere der ESP, und ihren Führungskräften, gegen die Razzien durchgeführt wurden. Wir sind überzeugt, dass sich die von der Repression Betroffenen nicht einschüchtern lassen. So erklärte die ESP, man werde „nicht zum Schweigen gebracht“.



Die Verhafteten müssen sofort freigelassen werden!

Es lebe der proletarische Internationalismus!

Lasst uns die sozialistische Solidarität stärken!

Es lebe die internationale Solidarität!

