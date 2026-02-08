„Für Gaza? Immer!“ ... sagte ein Passant, und ein Schein wanderte aus seinem Portemonnaie in die Spendendose. Es war die erste öffentliche Aktion der kürzlich gegründeten Initiativgruppe von „Palästina muss leben“ in der Mülheimer Fußgängerzone.

„Gut, dass ihr das macht“, das war mehrfach zu hören, sowie Kritik und Unverständnis, dass über die Lage in Gaza kaum noch berichtet wird. Umso wichtiger unsere Aufklärungsarbeit, dass trotz „Waffenstillstand“ das israelische Militär weiter bombardiert und nach wie vor kaum Hilfslieferungen zulässt. Täglich sterben Menschen, wenn nicht im Bombenhagel, dann durch Hunger oder Kälte und weil das Gesundheitswesen weitgehend zerstört ist.

Daher stand die Spendensammlung für den Wiederaufbau des Al Awda-Gesundheitsnetzwerks im Mittelpunkt. Palästinensische Köstlichkeiten, liebevoll von unserer Mitgliedsfrau zubereitet, waren eine gute Einnahmequelle. Ihr Mann hielt eine Rede auf deutsch und arabisch, in der er unter anderem die deutsche Bundesregierung auffordert, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen.

Alles in allem ein gelungener Einstand unserer jungen Gruppe mit dem stolzen Ergebis von 413,61 Euro für das Al Awda-Gesundheitsnetzwerk und mehreren Einträgen in unsere Mitmachliste.