Gaza-Soli-Aktion: Viele Spender bedankten sich für die Aktion

Wir haben neben Redebeiträgen und Musik Gespräche mit Einwohnern und Besuchern der Stadt geführt. Ein Mitglied brachte den Partyschlager-Rap "Gaza soll leben (Mission Al-Awda)“ auf die Ohren. Der Refrain war melodisch an "Wackelkontakt" von Oimara angelehnt; der Rest wurde gerappt.



An einer Seite vom Pavillon hatten Mitglieder ein Transparent mit dem Slogan "Organize for Palestine – unterstützt den Aufbau der Al-Awda-Kliniken in Gaza" gesprüht. Später kam ein lokaler Journalist, der unsere Mahnwache auf Video festhielt und mit einem Mitglied ein Interview führte. Das Interview gibt es hier zum Ansehen.



Gleichzeitig wurde Kinderpunsch per Spende verkauft. Viele Spender bedankten sich für die Aktion. Am Ende der Mahnwache hatten wir über 300 Euro an Spenden in den vier Spendendosen. Für zwei Stunden ist das eine gute Bilanz.