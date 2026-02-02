Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sandten Solidaritätsbotschaften an die Bevölkerung in Rojava und forderten ein sofortiges Ende der Gewalt des syrischen Regimes.



In den Redebeiträgen wurde die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln aufgefordert. Am Freitag kam in Freiburg die „Karawane“ an, die von verschiedenen Städten in Europa aus unterwegs auf dem Weg nach Rojava ist. Auch aus Freiburg wollen sich Menschen daran beteiligen.



An der Kundgebung und der anschließenden Demonstration waren am Samstag erneut sehr viele Menschen beteiligt – vor allem auch Frauen und Kinder. „Hände weg von Rojava“ ist die klare Botschaft gegen den Krieg in der Region und für internationale Solidarität.



Hier gab es u. a. Solidarität vom Bundestagsabgeordneten der Linken aus Freiburg, Vinzenz Glaser, der einen Redebeitrag hielt. Die MLPD hat sich mit einer Delegation beteiligt. Mit unentwegten Rufen und Parolen wurde Freiheit für Rojava gefordert. Es gab eine klare Botschaft: Solange der Krieg in Rojava andauert, kämpfen die Menschen weiter. Der Widerstand wird weitergehen! Hoch die Internationale Solidarität!