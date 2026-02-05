Hanau: Kein Vergeben! Kein Vergessen! Erinnern – Gedenken – Kämpfen

FERHAT UNVAR, HAMZA KURTOVIĆ, SAID NESAR HASHEMI, VILI VIOREL PĂUN, MERCEDES KIERPACZ, KALOYAN VELKOV, FATIH SARAÇOĞLU, SEDAT GÜRBÜZ, GÖKHAN GÜLTEKIN

Respekt und Solidarität

Seit Jahren gelingt es den Familien der Opfer des faschistischen Attentats in Hanau, das Gedenken an ihre ermordeten Angehörigen politisch zu gestalten. Bundesweite Bündnisse wurden geschmiedet. Gemeinsam mit Familien, Angehörigen der ermordeten Migrant:innen des NSU-Komplexes, mit Betroffenen der Mordanschläge in Halle, vielen weiteren Angehörigen- und Betroffenen-Initiativen und der antifaschistischen und antirassistischen revolutionären Bewegung.

RESPEKT: Es ist bemerkenswert, wie viel Kraft von diesem politischen Gedenken ausgeht.

SOLIDARITÄT: Es ist genauso bemerkenswert, wie viele junge Menschen sich dadurch antirassistisch politisiert haben.

Deutsche Realität: Mörderischer Rassismus

Die blutige Spur rassistischer, faschistischer Gewalt gegen Migrant:innen, gegen als „nicht deutsch“ markierte Menschen zieht sich weiter durch die bundesrepublikanische Gesellschaft. Überfälle und Morde von Nazis an Menschen, die nicht der „deutschen Norm“ entsprechen, sind weiterhin an der Tagesordnung. Täter:innen sind aber auch Repräsentanten der Staatsmacht, Polizei und Justiz. Tötung durch polizeilichen Waffeneinsatz häufen sich immer mehr. Die Zahlen schnellen nach oben. Todesschüsse durch die Polizei werden nicht aufgeklärt, sondern vertuscht. Nazi-Täter:innen werden kaum verfolgt. Die Justiz versteckt sich hinter Paragrafen und lässt die Mörder frei herumlaufen.



NO JUSTICE – NO PEACE Der Tod des 15-JÄHRIGEN NELSON Anfang August 2025 in der Jugendhaftanstalt Ottweiler (Saarland) ist kein tragischer Einzelfall. Untersuchung und kritische Auseinandersetzung mit Justiz und Polizei – Fehlanzeige! In der Nacht zum 20. APRIL 2025 wurde der afrodeutsche 21 JÄHRIGE LORENZ A. von einem Polizisten in Oldenburg erschossen. Auch kein Einzelfall! ...

