HKM-Bombe geplatzt – Der Kampf muss in eine neue Runde gehen

In der HKM-Belerschaft wird im Moment beraten, wie darauf zu reagieren ist. Das ist richtig so. Die Kolleginnen und Kollegen wissen aber auch, dass sie – wenn sie sich für Kampfmaßnahmen entscheiden – nicht nur die MLPD, sondern die ganze Region und die Belegschaften anderer Stahlkonzerne an ihrer Seite haben. Duisburg-Rheinhausen 1988 lässt grüßen. (Mehr dazu hier.)

Aus diesem Grund hat Peter Römmele, Stahlarbeiter bei ThyssenKrupp in Duisburg, auf seinem Youtube-Kanal ein Video veröffentlicht, in dem er der HKM-Belegschaft Mut zuspricht, sich nach dem erfolgreichen "Training" der letzten Wochen im Arbeitskampf für eine neue Runde zu entscheiden.

Hier gibt es das Video.