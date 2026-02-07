Video von Peter Römmele
HKM-Bombe geplatzt – Der Kampf muss in eine neue Runde gehen
Nachdem gestern öffentlich die Bombe geplatzt ist, dass bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg zwei Drittel der Belegschaft ihren Arbeitsplatz verlieren sollen – bei Weiterführung der Hütte –mehren sich die Stimmen, dass das so nicht hingenommen werden kann.
In der HKM-Belerschaft wird im Moment beraten, wie darauf zu reagieren ist. Das ist richtig so. Die Kolleginnen und Kollegen wissen aber auch, dass sie – wenn sie sich für Kampfmaßnahmen entscheiden – nicht nur die MLPD, sondern die ganze Region und die Belegschaften anderer Stahlkonzerne an ihrer Seite haben. Duisburg-Rheinhausen 1988 lässt grüßen. (Mehr dazu hier.)
Aus diesem Grund hat Peter Römmele, Stahlarbeiter bei ThyssenKrupp in Duisburg, auf seinem Youtube-Kanal ein Video veröffentlicht, in dem er der HKM-Belegschaft Mut zuspricht, sich nach dem erfolgreichen "Training" der letzten Wochen im Arbeitskampf für eine neue Runde zu entscheiden.