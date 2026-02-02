ICHRP solidarisiert sich mit Blockade-Aktion gegen Bergbau

Der Konflikt geht zurück auf den 4. August 2025, als das Büro für Bergbau und Geowissenschaften der Firma Woggle das Bergbauprojekt genehmigte, um dort Gold und Kupfer zu fördern, obwohl die lokalen Gemeinden dagegen Einspruch erhoben hatten.



Im September 2025 errichteten Bewohner eines anliegenden Orts eine Blockade. Daraufhin führte Woggle einen Prozess, mit dem Ergebnis, dass allen Teilnehmern der Blockade die Verhaftung drohe. Am 17. Oktober wurde die Blockade durch hunderte von Polizisten aufgelöst und drei Personen wurden festgenommen.



Am 12. Dezember kam es schließlich zum gewaltsamen Landraub durch Woggle, Drohungen und Vertreibungen der Anwohnenden. ICRHP verurteilt die Vertreibungen der Menschen aus Dupax und die angerichtete Umweltzerstörung.