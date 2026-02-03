Russland

Kohleexport steigt 2025 um 4 Prozent auf 203 Millionen Tonnen

Die Hauptabnehmer für russische Kohle sind China und Indien. Russland ist das drittgrößte Kohleexportland, nach Indonesien und Australien und vor den USA. Die russische Kohleförderung bewegt sich auf historischem Höchststand: Mit Ausnahme des Pandemiejahrs 2020 lag sie seit 2018 stets zwischen 438 und 444 Mio. Tonnen pro Jahr. Zugleich stehen viele Zechen und Tagebaue wegen „Unrentabilität“ vor der Schließung. 