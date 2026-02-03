Was haben Donald Trump und die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit gemeinsam? Beide hatten offensichtlich engen Kontakt zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. In den neuen Dokumenten, die das US-Justizministerium am Freitag zum Fall Epstein veröffentlicht hat, taucht der Name von Mette-Marit Hunderte Male auf. Er äußerte einmal, dass er auf Skandinavierinnen stehe. Während diese Nachricht wie eine Bombe platzte, war der Prozess gegen ihren verkommenen Sohn Marius Borg Høiby absehbar. Das Früchtchen ist inzwischen in insgesamt 38 Punkten angeklagt: verschiedene Sexualdelikte wie vier Vergewaltigungen und Misshandlung einer ehemaligen Lebensgefährtin, Belästigung und Abfilmen von Intimbereichen verschiedener Frauen ohne deren Wissen und Zustimmung und mehr. Deswegen wurde er am Sonntagabend festgenommen – und wegen erneuter Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und des Verstoßes gegen ein Kontaktverbot. Ein Top-Beispiel für die Verkommenheit und die Krise der Herrschenden in diesem System.