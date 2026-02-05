Lancaster: 1.000 Arbeiter streiken bei BAE Systems

Qualifizierte Luft- und Raumfahrtarbeiter in ganz Lancashire sind am 2. Februar erneut bei BAE Systems in den Streik getreten. Mehr als 1.000 Gewerkschaftsmitglieder von Unite traten am Montag an den Standorten von BAE Systems in Warton und Samlesbury sowie 200 Mitglieder des Designteams in den Streik, der mindestens bis zum 20. Februar andauern soll. Es geht um eine "angemessene" Lohnerhöhungen. 450 Gewerkschafter von Unite hatten bereits vom 5. November bis zum 28. Januar gestreikt, jetzt haben sich noch 550 Arbeiter mehr dem Streik angeschlossen.