Mahnwache für Palästina

Mit knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren es wieder etwas mehr als die letzten Male.



In einer gelungenen Mischung von Liedern und Redebeiträgen wurde auf die nach wie vor schwierige Situation der Menschen in Gaza aufmerksam gemacht.

Ein Beitrag zeigte auch den eklatanten Widerspruch zwischen den Ausführungen im Grundgesetz, zum geforderten Einsatz für Menschenrechte und dem Völkerrecht, und der Realität, der Unterstützung des Völkermords des faschistischen israelischen Regimes im Gaza durch die Bundesregierung.



Ein Redner berichtete ausführlich über das Zoom-Meeting mit den Ärzten und dem Generaldirektor des Al-Awda-Krankenhauses und rief zu weiteren Spenden dafür auf. Tief beeindruckt von diesem Bericht kamen dann 280 Euro an Spenden zusammen.