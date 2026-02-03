Duisburg

Montagsdemo: Verteidigt Rojava

Die Duisburger Montagsdemo und das und das Internationalistische Bündnis rufen gemeinsam auf, die Montagsdemo am heutigen 2. Februar ins Zeichen der Solidarität mit Rojava zu stellen! Sie wird unter dem Motto "Verteidigt Rojava!" stattfinden. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am lifesaver-Brunnen auf der Königstraße in Duisburg.