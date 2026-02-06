Montreal: Arbeiter streiken für höhere Löhne

Am 5. Februar ist der Jahrgang 2025 der Roten Fahne in digitaler Form auf USB-Visitenkarte erschienen. Für Recherche und Archivierung ist diese Form eine wunderbare Sache. Diese digitale Form bietet folgende Hilfestellung für die Arbeit mit den darauf veröffentlichten Dokumenten:

Volltextsuche für das gerade geöffnete Dokument.

Volltextsuche über alle Dokumente auf dem USB

Export von Textpassagen in ihre Textverarbeitung

Layoutgetreuer Ausdruck einzelner Seiten oder des gesamten Dokuments

Er kann für 16,50 Euro beim Verlag Neuer Weg bestellt werden. Kontakt: 0209 25915 | vertrieb@neuerweg.de