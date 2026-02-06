Kanada
Montreal: Arbeiter streiken für höhere Löhne
Rund 6.000 Arbeiter in kommunalen Diensten in Montreal traten am Mittwoch in den Streik. Die Arbeiter, Mitglieder einer Ortsgruppe der Canadian Union of Public Employees (CUPE), die der FTQ angeschlossen ist, begannen ihren 24-Stunden-Streik am Mittwoch um 6:00 Uhr morgens. Aufgrund dieser Arbeitsniederlegung gab es keine Hausmüllabfuhr, keine Recyclingabfuhr und keine Kompostierung. Das Verwaltungsgericht entschied, dass die 24-stündige Unterbrechung der Müllabfuhr und der Abfuhr von recycelbaren/kompostierbaren Materialien im Winter „keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit darstellt”. Die Arbeiter kämpfen für eine angemessene Lohnerhöhung – der Tarifvertrag lief bereits Ende 2024 aus!