„Nein“ zu Angriffen auf erkämpfte soziale Rechte und zur Kriegsvorbereitung!

Während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine ultrareaktionäre Bundesregierung zugunsten der massiven Aufrüstung und Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs die Axt an die sozialen Rechte der Massen legen wollen, sagt die Gelsenkirchener Montagsdemo dazu klar „Nein“!



Diese Rechte haben sich die Massen gegen harte Widerstände genauso hart erkämpft. Es kommt nicht infrage, dass die Merz-Regierung im Auftrag der Monopole für deren Maximalprofite und imperialistischen Interessen Hand an diese Rechte legt – schon gar nicht, wenn im Gegenzug weitere Milliarden Euro für Rüstung ausgegeben werden!



Die Montagsdemo ist das Gewissen und die Stimme der Straße. Hier können die Massen, auf antifaschistischer Grundlage, sagen, was ihnen auf der Seele brennt.

Wann und wo?

Die nächste Gelsenkirchener Montagsdemonstration findet am 9. Februar um 17.30 Uhr auf dem Preuteplatz in der Gelsenkirchener City statt. Jeder und jede, Faschisten und religiöse Fanatiker ausgenommen, sind herzlich willkommen.