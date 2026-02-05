„New-START“-Abkommen endet

US-Präsident Donald Trump hat eine neue Vereinbarung abgelehnt, solange der neuimperialistische Konkurrent China nicht darin einbezogen ist. China wiederum lehnt dies bisher ab. "Buchstäblich in ein paar Tagen wird die Welt wohl in einer gefährlicheren Lage sein, als sie es bisher war", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die russische Regierung sei bereit für die "neue Realität" ‍einer "Welt ohne Rüstungskontrollgrenzen“. Diese Aussage unterstreicht einmal mehr, wie sich die (atomare) Weltkriegsgefahr akut verschärft.

Es ist aber auch eine gefährliche Verharmlosung und Verklärung der Wirklichkeit. Auch mit ihrem bisherigen "New-START"-Abkommen sind diese imperialistischen Räuber auf der Welt mit ihrer atomaren Aufrüstung und der Weiterentwicklung atomarer Waffen nicht friedlicher gewesen. Alleine ihre 2010 erklärte Verringerung und Limitierung auf "nur" jeweils maximal 1.550 atomare Sprengköpfe, sowie jeweils maximal 800 Trägerraketen und schwere Bomber reicht mehrmals, um die Menschheit mit einem Schlag auszulöschen.

Die Menschheit braucht keine solchen scheinheiligen Abkommen unter den Imperialisten. Notwendig ist die Durchsetzung des Verbots und die Vernichtung aller atomaren, biologischen und chemischen Waffen! Mit und in einem aktiven Widerstand einer neuen Friedensbewegung gegen die verschärfte Weltkriegsgefahr.