Niederlande: Wärmen und Kühlen mit Grubenwasser

Die Gruben reichen bis zu 700 m tief. Von dort wird das 28 °C warme Wasser mit erneuerbarer Energie hochgepumpt und für schlecht isolierte Häuser auf 55° und für gut isolierte Häuser auf 37° Celsius gebracht.



Im Sommer wird aus 200 m Tiefe das Grubenwasser (16 °C) zum Kühlen genommen. Das erwärmte Wasser wird teilweise für Warmwasser genutzt, der Rest in 700m Tiefe zurückgepumpt.



Der Energieaufwand ist dabei relativ gering und spart fossile Energien ein. Wäre ein solches System nicht auch etwas für das Ruhrgebiet?



Mehr dazu gibt es hier (S. 17).