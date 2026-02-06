Olympische Winterspiele: friedlich und unpolitisch?

Heute finden die beiden Eröffnungsfeiern in Mailand und in Cortina d’Ampezzo statt. Ihr Bestes geben werden dafür sicher die fünfmalige Grammy-Gewinnerin Mariah Carey, Golden-Globe-Gewinnerin Laura Pausini, der Tenor Andrea Bocelli und der Rapper Ghali. Allerdings braucht es für „Friedlichkeit“ in Mailand offenbar rund 6000 Sicherheitskräfte – ein Rekord, der sicher ohne Medaille auskommen muss.



Missmut und Unruhe schafft jedoch der absurde Einsatz von Mitgliedern der US-Einwanderungsbehörde ICE. Sie liefern ja nicht nur in Minnesota täglich Beweise für ihre "Friedlichkeit" wenn sie ihre Menschenjagd auf Nicht-Weiße abziehen! Kein Mensch weiß, warum es ausgerechnet solcher Gewalttäter der „Einwanderungsbehörde“ als „Personenschützer“ für den Auftritt von US-Vize-Faschist J. D. Vance bedarf.



Natürlich löste das bereits in ganz Italien Proteste von Gewerkschaften, fortschrittlichen und linken Gruppierungen etc. aus. Und sie kündigen zu Recht weitere Proteste an.



Da es bei Protest-Aktionen in Turin bereits zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam, behauptet die italienische Regierung um die Faschistin Giorgia Meloni flugs: Die Protestierenden seien „organisierte Kriminelle“. Sie kündigte daher umgehend eine Verschärfung des neuen Sicherheitsdekrets an. Demnach wird unter anderem die Möglichkeit geschaffen, bekannte Demonstrantinnen und Demonstranten vorsorglich schon mal festzusetzen – „für Abklärungen“.



Meloni nimmt sich dann auch ein Beispiel an den ICE-Terroristen von Trump, und schafft eine Art Notrecht für massive und verfassungswidrige Polizeieinsätze. Somit sind Polizisten vor Ermittlungen gegen sie geschützt – auch nach Anwendung massivster Gewalt – wenn es „die Situation erfordert hat“ – was immer das heißen mag.



Ob man so allerdings friedliche Olympische Spiele erreicht, steht in den Sternen – äh – in den fünf olympischen Ringen.