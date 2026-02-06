"Polen aktuell" - jetzt auf Polnisch

Wie in allen ehemaligen RGW-Staaten wurde der Sozialismus verraten und ein bürokratischer Kapitalismus neuen Typs errichtet. Während sich die Proteste auf das ganze Land ausdehnen, ist die Antwort der Revisionisten: die Errichtung einer sozialfaschistischen Diktatur. Sozialismus in Worten, Faschismus in Taten. Panzer fahren auf. Streiks und Proteste werden blutig niedergeschlagen. Tausende Arbeiter werden verhaftet, viele werden umgebracht.



Dieses dunkle Kapitel des Verrats am Sozialismus wird bis heute vom Antikommunismus ausgeschlachtet. Den Antikommunisten geht es nicht um Aufarbeitung, sondern darum, diese Verbrechen dem Sozialismus in die Schuhe zu schieben.

Der Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands, die Vorläuferorganisation der MLPD, hatte Anfang der 1980er-Jahre drei Broschüren herausgegeben, die die Entwicklung Polens vom sozialistischen Aufbau bis zur Errichtung der sozialfaschistischen Diktatur aufarbeiten:

Polen Aktuell 1: Vom Sozialismus zum bürokratischen Kapitalismus (1981)

Polen Aktuell 2: Für die soziale und nationale Befreiung der Werktätigen in Polen (1981)

Polen Aktuell 3: Die sozialfaschistische Diktatur in Polen. Die terroristische Herrschaftsform des bürokratischen Kapitalismus (1982)

Ohne die Aufarbeitung dieses besonderen Verrats am Sozialismus wird es in Polen keinen neuen Aufschwung im Kampf für den Sozialismus geben.

Das polnische Karl-Marx-Institut hat diese Broschüren übersetzt. Die MLPD ist dankbar für diese wertvolle Arbeit. Der Verlag Neuer Weg hat sie aktuell gedruckt und sie können dort bestellt werden.

In Deutschland gibt es viele Betriebe, insbesondere in der ostdeutschen Logistik und Autozuliefererindustrie, in denen viele polnische Arbeiter eingesetzt sind, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Es lohnt sich, diese Broschüren in der Kleinarbeit dort einzusetzen.

Taschenbuch | 274 Seiten | 17 Euro | 978-3-88021-726-3

ePDF | 12,99 Euro | 978-3-88021-727-0