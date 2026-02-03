Tschechien
Prag: Massenprotest gegen Rassisten als Minister
Am Sonntag versammelten sich rund 90.000 Menschen im Zentrum von Prag zu einer Kundgebung zur Unterstützung von Präsident Pawel. Hintergrund ist ein zunehmend eskalierender Streit zwischen dem Präsidenten Petr Pavel und der neuen rechten Regierung unter dem Milliardär Andrej Babiš. Der Präsident weigert sich, den Ehrenvorsitzenden der ultrarechten Autofahrerpartei Motoristen, Filip Turek, zum Umweltminister zu ernennen. Turek soll sich in Beiträgen in den sozialen Medien rassistisch und sexistisch geäußert haben. Pavel bedankte sich am Sonntag auf X für die Unterstützung der Demonstranten. Es sei keineswegs naiv, Werte wie Anständigkeit, Wahrheit und Respekt verteidigen zu wollen. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen.