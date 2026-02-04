Protest gegen die Angriffe auf die Kurdengebiete

Unterstützung erhielt der Protest durch Die Linke, Solid, RKP-Würzburg, die Grünen und die MLPD. Verurteilt wurden die syrische Regierung und Erdoğan. Auch die USA und teilweise die Bundesregierung wurden kritisiert. In kurdischer Kleidung, mit vielen Fahnen und Plakaten, fand anschließend eine Demonstration statt.

Durch Diskussionen und mit dem Flugblatt zu Rojava verbanden wir den Kampf für die Rechte der Kurden mit der Verurteilung der Angriffe auf Gaza und andere Länder. Das war durchaus umstritten. Eine Jugendliche zeigte Interesse am Aufbau einer Solidaritätsarbeit zu Gaza.