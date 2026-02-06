Verlag Neuer Weg

Rote Fahne–Jahrgang 2025 auf USB‑Visitenkarten erschienen

So sieht das gute Stück aus (foto: Mediengruppe Neuer Weg)

Am 5. Februar ist der Jahrgang 2025 der Roten Fahne in digitaler Form auf USB-Visitenkarte erschienen. Für Recherche und Archivierung ist diese Form eine wunderbare Sache. Diese digitale Form bietet folgende Hilfestellung für die Arbeit mit den darauf veröffentlichten Dokumenten:

 

  • Volltextsuche für das gerade geöffnete Dokument.
  • Volltextsuche über alle Dokumente auf dem USB
  • Export von Textpassagen in ihre Textverarbeitung
  • Layoutgetreuer Ausdruck einzelner Seiten oder des gesamten Dokuments

 

Er kann für 16,50 Euro beim Verlag Neuer Weg bestellt werden. Kontakt: 0209 25915 | vertrieb@neuerweg.de