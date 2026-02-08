Tarifrunde
Saarbrücken: Warnstreik am 10. Februar
Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde vom 11. bis 13. Februar in der Tarifrunde der Länder erhöht die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) erneut den Druck auf die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Im ver.di Bezirk Region Saar-Trier sind die Beschäftigten aller Betriebe und Dienststellen im Geltungsbereich des TV-L zum Warnstreik aufgerufen, um in Saarbrücken ein unmissverständliches Zeichen zu setzen. Der Warnstreik in Saarbrücken beginnt am Dienstag, dem 10. Februar 2026. Treffpunkt ist ab 09:30 Uhr der Bürgerpark. Dort sammeln sich die Streikenden für die gemeinsame Aktion. Ab 10:00 Uhr setzt sich der Demonstrationszug durch die Saarbrücker Innenstadt in Bewegung und zieht zum Tbilisser Platz. Dort beginnt ab 11:30 Uhr die Kundgebung mit Rednerinnen und Rednern aus den streikenden Betrieben sowie Timo Ahr, stellvertretender Bezirksvorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz/ Saarland.