Rojava-Solidarität

Rojava-Solidarität

Sarah Rissmann in Rudaw-Bericht über Soli-Demo in Dortmund

Der bekannte kurdische Sender Rudaw hat am 25. Januar von der Solidaritätsdemonstration für Rojava in Dortmund berichtet. Unter anderem kommt Sarah Rissmann von der MLPD zu Wort, die selber als Brigadistin der ICOR-Brigaden in Kobanê war und dort ein Gesundheitszentrum mitaufgebaut hat, das heute als Geburtsklinik dient.


Hier gibt es den Bericht auf Türkisch.