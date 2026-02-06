Heidenheim
Solidarität mit den Massen im Iran
Etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich am 25. Januar zu Beginn einer dreistündigen Kundgebung, die zwei Tage zuvor auch in der Heidenheimer Zeitung angekündigt worden war.
Korrespondenz
Die Anmelderin berichtete sehr bewegt, dass die Zahl der Ermordeten auf bis zu 50.000 geschätzt wird.
Damit ich nicht „mit leeren Händen“ dazu komme, brachte ich den Artikel aus Rote Fahne News vom 4. Januar mit (Erklärung von mehreren fortschrittlichen Organisationen des Iran) und gab ihn Interessierten sowie der Anmelderin weiter. Es zeigte sich großer Bedarf an Klärung.