Solidarität mit den Massen im Iran

Die Anmelderin berichtete sehr bewegt, dass die Zahl der Ermordeten auf bis zu 50.000 geschätzt wird.



Damit ich nicht „mit leeren Händen“ dazu komme, brachte ich den Artikel aus Rote Fahne News vom 4. Januar mit (Erklärung von mehreren fortschrittlichen Organisationen des Iran) und gab ihn Interessierten sowie der Anmelderin weiter. Es zeigte sich großer Bedarf an Klärung.