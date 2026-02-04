Automobil
Starke Verkaufs-Einbrüche bei Chinas Branchenprimus BYD
BYD verkaufte in China im Januar 30 Prozent weniger Autos. Das ist der fünfte Verkaufs-Minusmonat in Folge. Gleichzeitig ging die Produktion in ähnlicher Größenordnung zurück. Unter anderem deshalb forciert BYD einen stärkeren Verkauf über den Export, was die internationale Konkurrenz, insbesondere auf dem europäischen und deutschen Automarkt, verstärkt. Bei BYD entfiel zuletzt fast die Hälfte der ausgelieferten Fahrzeuge auf Exporte. BYD eröffnet 2026 ein Werk in Ungarn und plant mit einem neuen Werk in der Türkei.