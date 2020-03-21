"Nein" zu Trump
Mit „Streets of Minneapolis“ hat Bruce Springsteen klare Worte gegen die faschistische Politik Donald Trumps sowie seiner Straßenterrortruppe ICE gefunden und in Musik gefasst. Ein klares "Nein" des "Boss" gegen "King" Trumps Umbau der USA in eine faschistische Diktatur – und ein verdammt gutes Stück Musik.
Streets of Minneapolis
