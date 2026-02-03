Streik im Hafen von Piräus

Der Beginn des Streiks ist um 00.01 Uhr und er wird bis 00.00 Uhr dauern. Am 6. Februar wird auch die Streikversammlung der P.E.N.E.N. vor dem Schiff „Faistos Pallas“ stattfinden. Sie beginnt um 9.30 Uhr (Tor E2).



Die ENEDEP-Gewerkschaft bei COSCO, der PANHELLENISCHE VERBAND DER MARITIMEN INGENIEURE und die Hafenarbeiter an den Kais von Piräus führen einen 24‑Std.-Streik durch. Am selben Tag findet in vielen Häfen des Mittelmeers eine Streikaktion gegen den Krieg statt.

Hier Auszüge aus dem Aufruf von P.E.N.E.N:

... "Unser Streik findet in einer Zeit statt, in der sich die imperialistischen kriegerischen Konflikte auf der ganzen Welt verschärfen, angeführt von den USA und ihren Verbündeten, die durch militärische und wirtschaftliche Macht die Vorherrschaft in der Welt anstreben, Länder und Völker unterwerfen, die reichhaltigen Ressourcen ausbeuten, die Seewege kontrollieren und ihren geopolitischen und strategischen Einfluss stärken wollen.

Es handelt sich um eine in den letzten Jahren beispiellose Situation, in der sich die imperialistischen Blöcke USA – NATO – EU mit ihren Gegnern China und Russland in intensiven Kriegsvorbereitungen und rasender militärischer Aufrüstung befinden.



In dieser Auseinandersetzung stellt sich die Regierung der Nea Dimokratia (in Griechenland, Am. d. Red.) auf die Seite der risikoreichen Pläne der USA und der NATO und gefährdet damit unser Volk.



Trumps Pläne für weltweite Vorherrschaft und Hegemonie sehen wir täglich live im Fernsehen, wie die gangsterhafte Intervention und Entführung von Maduro in Venezuela, die Drohungen gegen den Iran, Grönland, Kuba und viele andere Länder.



Dazu kommt der Völkermordkrieg, den der Terrorstaat Israel seit über zwei Jahren mit Unterstützung des Westens und der Regierungen und natürlich mit der erweiterten Unterstützung und strategischen Allianz der griechischen Regierung führt.

Unter diesen Umständen kann nur das Eingreifen der Völker ein Massaker und einen neuen verheerenden allgemeinen Krieg verhindern ...“