Israel
Tel Aviv: 40.000 arabische und jüdische Israelis protestieren gemeinsam
Rund 40.000 arabische und jüdische Demonstranten versammelten sich am Samstagabend in Tel Aviv zu einer Großkundgebung und warfen der Regierung vor, ihre arabischen Bürger zu vernachlässigen und Gewalt in der Gemeinschaft zuzulassen bzw. zu fördern. Die beispiellose Demonstration auf dem Habima-Platz vereinte kurzzeitig die überwiegend jüdische Anti-Regierungs-Protestbewegung Israels mit den arabischen Bürgern des Landes, die angesichts der grassierenden Kriminalität zunehmend lautstark gegen die Rolle der Regierung protestieren. Die Menge war eine höchst ungewöhnliche Mischung aus arabischen Familien und regelmäßigen Demonstranten gegen die rechtsgerichtete Regierung.