USA
Texas: Gouverneur droht protestierenden Schülern
In den meisten US-Bundesstaaten kommt es zur Zeit in vielen Städten zu Protesten von Schülerinnen und Schülern gegen die brutalen Einsätze der ICE-Truppen gegen Migranten. So verließen am Dienstag, den 3. Februar, im US-Bundesstaat Texas Tausende ihre Schulen im zentralen Schulbezirk Fort Bend ISD, zu dem 86 Schulen gehören. Die Schülerinnen und Schüler demonstrieren unter der Losung "There’s no human illegal on stolen land" („Es gibt keine illegalen Menschen auf gestohlenem Land.“) Der Gouverneur von Texas, Greg Abbot, nennt die Demos eine Schande, droht mit Festnahmen und Mittelkürzungen für entsprechende Schulen.