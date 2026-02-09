Britz (Brandenburg)
Tönnies schließt „Eberswalder Würstchen“ – 500 Arbeitsplätze vernichtet
Die Eberswalder Wurst GmbH in Britz (Brandenburg), bekannt für ihre traditionellen Würstchen, schließt Ende Februar 2026 den Betrieb, wodurch über 500 Arbeitsplätze vernichtet werden. Der zur Tönnies-Gruppe gehörende Standort wird abgewickelt, wobei die Marke "Eberswalder" bestehen bleibt, die Produktion jedoch an andere Standorte verlagert wird. Die Zur Mühlen Gruppe (Tönnies) hatte den Traditionsbetrieb 2023 übernommen und schließt diesen nun, angeblich aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Volle Solidarität mit der Belegschaft!