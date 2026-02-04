Demokratische Republik Kongo

Demokratische Republik Kongo

Über 200 Tote bei Minenunglück

Nach Regenfällen und einem darauffolgenden Erdrutsch sind am Samstag in Nord-Kivu über 200 Menschen ums Leben gekommen. Der Erdrutsch hat die Menschen einfach weggespült und in den Schächten verschüttet. Unter den Opfern sind neben Bergleuten auch Kinder und Marktfrauen. 15 Prozent des weltweiten Coltan-Erzes, aus dem Tantal gewonnen wird, werden in den Minen dieser Region gefördert.