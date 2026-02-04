Aufrüstung
Über 900 Millionen Euro für Bundeswehr-Kamikazedrohnen
So viel will die Bundesregierung mindestens für Kamikaze-Drohnen ausgeben, mit denen Bundeswehr-Einheiten für die deutsche Kriegstüchtigkeit aufgerüstet werden sollen. Fachsprachlich laufen die Drohnen unter dem Begriff "Loitering Munition", was so viel wie „Herumlungernde Munition“ bedeutet. Sie sind KI-gesteuert, kreisen erst suchend am Himmel, um sich dann auf selbst identifizierte feindliche Ziele im Sturzflug zu schießen, um diese zu zerstören. Als Erstes soll eine deutsche Panzerbrigade in Litauen damit ausgerüstet werden.